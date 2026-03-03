Galbiati: “A Udine le paure di giovedì. Senza Dodò niente difesa a quattro”

Il pensiero di Roberto Galbiati sulla gara disputata dalla Fiorentina contro l'Udinese

Matteo Torniai Redattore 3 marzo 2026 (modifica il 3 marzo 2026 | 15:20)

Intervenuto a Toscana TV, l’ex difensore viola Roberto Galbiati ha analizzato senza giri di parole la prova della Fiorentina in casa dell’Udinese, esprimendo un giudizio molto duro.

“Un disastro, Vanoli ha sbagliato e la squadra ha preso tre gol”, ha esordito Galbiati, sottolineando però come le scelte di un allenatore siano sempre frutto di valutazioni ponderate: “Quando un tecnico deve prendere decisioni, pesa le situazioni e immagina un certo tipo di partita in base al modulo scelto. Evidentemente pensava di poter affrontare la gara in un certo modo”.

L’ex viola ha poi aggiunto un elemento che, a suo avviso, può aver inciso sulla prestazione: “Temo che la partita di giovedì scorso contro lo Jagiellonia abbia lasciato dei segni negativi, che la squadra si sia portata dietro anche contro l’Udinese”.

Galbiati si è soffermato anche sull’aspetto psicologico della gara: “La Fiorentina si è portata tanta paura a Udine e, dopo aver subito gol nei primi minuti, anche dal punto di vista morale la situazione si è complicata”.

Infine, una considerazione precisa sugli equilibri tattici: “Se manca Dodò siamo rovinati, perché Vanoli evidentemente ritiene la presenza del brasiliano essenziale per poter giocare con la difesa a quattro”.