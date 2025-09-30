Roberto Galbiati, ex difensore della Fiorentina, ha parlato del momento difficile della squadra di Stefano Pioli. Ecco le sue parole a Toscana TV:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Galbiati duro: “Fiorentina senza p***e! Alcuni giocatori non giocano per Pioli”
news viola
Galbiati duro: “Fiorentina senza p***e! Alcuni giocatori non giocano per Pioli”
Galbiati non usa mezzi termini per descrivere la situazione della Fiorentina
La situazione non è affatto semplice, la vedo in maniera negativa. Alla Fiorentina manca carattere, la squadra ha dimostrato di non avere la giusta personalità. Il Pisa avrebbe meritato chiaramente di vincere, e c’è stato anche un rigore netto non concesso. L’unico aspetto positivo resta il punto portato a casa, che almeno serve per la classifica: speriamo possa aiutare a ritrovare la Fiorentina che ci aspettiamo. Pioli adesso deve intervenire, anche se dopo l’uscita di Murelli gli manca un riferimento importante. Murelli era il suo vice storico, lo aveva accompagnato ovunque. Senza nulla togliere a Tarozzi, credo che la decisione di separarsi sia stata condivisa sia da Pioli sia da Murelli. Ciò che sorprende è che Pioli non abbia ancora trovato la giusta formula per questa squadra. Bisogna anche capire quale sia il rapporto con i giocatori più carismatici, perché l’impressione è che non stiano giocando per il loro allenatore
© RIPRODUZIONE RISERVATA