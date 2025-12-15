G. Galli: “Serve una persona dall’esterno, ma è tardi. Vanoli ha deluso”

L'ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, ha parlato ai microfoni di Lady Radio in merito ai temi caldi in casa viola:
Sono poche due persone per gestire una società. Serve qualcuno dall'esterno che dia suggerimenti e supporti l'allenatore. E' un primo passo, anche se in ritardo. Perché dobbiamo aspettare sempre il dramma? Se ieri avessimo vinto sarebbe cambiato qualcosa? Sta andando tutto male. La direzione tecnica è assente, Vanoli ha deluso. De Gea non rende come l'anno scorso, Gosens è scomparso, Dodò è la sua brutta copia. Per non parlare del centrocampo.
