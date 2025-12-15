Viola News
G. Galli: “Serve una persona dall’esterno, ma è tardi. Vanoli ha deluso”

Giovanni Galli
Il commento dell'ex viola Giovanni Galli
Redazione VN

L'ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, ha parlato ai microfoni di Lady Radio in merito ai temi caldi in casa viola:

Sono poche due persone per gestire una società. Serve qualcuno dall'esterno che dia suggerimenti e supporti l'allenatore. E' un primo passo, anche se in ritardo. Perché dobbiamo aspettare sempre il dramma? Se ieri avessimo vinto sarebbe cambiato qualcosa? Sta andando tutto male. La direzione tecnica è assente, Vanoli ha deluso. De Gea non rende come l'anno scorso, Gosens è scomparso, Dodò è la sua brutta copia. Per non parlare del centrocampo.

