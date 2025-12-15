Vincenzo Guerini, dirigente sportivo ed ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Guerini duro su Commisso: “Ok solo il Viola Park. Vi ricordate i Della Valle?”
news viola
Guerini duro su Commisso: “Ok solo il Viola Park. Vi ricordate i Della Valle?”
L'opinione di Vincenzo Guerini, dirigente sportivo ed ex calciatore, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno
L'idea da fuori è che sembrano tutti allo sbando, colpisce molto che manca una figura di riferimento importante in dirigenza. Se uno vuole parlare con la Fiorentina, con chi parla? Giocatori e allenatori con chi parlano di personalità e carisma? Credo che oramai sia troppo tardi per uscirne. Commisso? Ha fatto il centro sportivo, e poi? I Della Valle hanno portato giocatori incredibili, a costi sia di cartellino che di ingaggio molto inferiori. Il valore della Fiorentina adesso è calato e non poco, le perdite di Commisso sono enormi in questo momento. Barone? Simpatico o non simpatico, era un uomo forte, che comandava davvero. Ognuno alla Fiorentina dovrebbe fare il proprio mestiere. Vanoli? Non c'è sulla piazza un nome buono, uno che entra nello spogliatoio e conquista i giocatori. Serve un elemento in dirigenza che prenda in mano la squadra.
© RIPRODUZIONE RISERVATA