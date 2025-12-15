Viola News
Marchini: “Fiorentina sempre in balia degli avversari, manca la fame”

L'opinione di Giampaolo Marchini, noto giornalista, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, sulla situazione in casa Fiorentina
Giampaolo Marchini, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:

L'impressione è sempre di essere in balia dell'avversario. Il Verona ha fatto una partita onesta, non eccezionale, ma comunque ha rischiato di segnare in ogni azione. Nei minuti finali alla fine è arrivato lo scempio, e quel gol rappresenta la situazione odierna della Fiorentina: il giocatore del Verona ha avuto più fame e voglia di arrivare sul pallone. Dodò? Farei giocare tutti i giovani, Fortini al posto suo. Credo che siano gli unici senza pensieri, facendoli giocare sempre è un modo anche per difenderli. Vedo che manca fiducia in campo, i giocatori della Fiorentina non si rivolgono la parola. Alle prime difficoltà si guardano e non fanno altro

