Merlo: “Fiorentina inguardabile, serve una figura come Ranieri alla Roma”

Claudio Merlo a Radio Bruno sul caos in casa viola e le difficoltà della Fiorentina
L'ex centrocampista viola, Claudio Merlo, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue prole sulla Fiorentina e le sue difficoltà:

Quando giocavamo noi andavamo ai viola club e stavamo in mezzo alla gente, ora i giocatori dopo la partita scappano. Vedere la Fiorentina mi fa male, ma in questo momento è inguardabile. In questa squadra non c'è società, non c'è nessuno che tiri le orecchie ai giocatori. Vanoli? Fino ad ora non ha fatto un granché, è subentrando non portando nulla di nuovo ma seguendo la strada di Pioli e questo mi dispiace. Secondo me ci servirebbe una figura dentro la società come Ranieri alla Roma, io prenderei subito Prandelli.

