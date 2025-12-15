Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Criscitiello: “Ecco il modo migliore per risollevare la Fiorentina”

news viola

Criscitiello: “Ecco il modo migliore per risollevare la Fiorentina”

Criscitiello: “Ecco il modo migliore per risollevare la Fiorentina” - immagine 1
L'opinione di Criscitiello sulla Fiorentina
Redazione VN

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha detto la sua sulla situazione in casa Fiorentina, proponendo anche un modo per risollevare la situazione:

Se fossi il presidente della Fiorentina, per prima cosa caccerei Ferrari e Goretti subito. Al loro posto prendo Giuntoli, tre anni di contratto, gli affido il progetto della Fiorentina e anche carta bianca sui licenziamenti. Poi prenderei un allenatore non da "Fiorentina", perché oggi devi ragionare come se fossi una squadra da retrocessione, per esempio Ballardini. Giuntoli a gennaio fa una rivoluzione, ovviamente considerando i soldi di Commisso. Forse all'inizio riprenderei anche Pioli per ripartire, con sette giocatori nuovi dal mercato. Forse riesci ad avere il 10% di possibilità di salvarti così facendo

Leggi anche
Brocchi: “Il problema della Fiorentina è nel gruppo. Vi dico perché”
Toni: “Situazione inspiegabile. Serve una decisione drastica e forte”

© RIPRODUZIONE RISERVATA