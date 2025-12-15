L'ex calciatore anche della Fiorentina, Cristian Brocchi, ha parlato a Dazn del momento che sta passando la squadra viola. Le sue parole:
Brocchi: "Il problema della Fiorentina è nel gruppo. Vi dico perché"
A me l'immagine del calcio di rigore contro il Sassuolo, in quel momento lì, è stata brutta, che non mi è piaciuta e che mi ha dato l'idea del perché in questo momento non riescono a venirne fuori come squadra. Da queste situazioni difficili ne vieni fuori solo se hai un gruppo affiatato, che lavora insieme. Da fuori l'unica che viene in mente è quella, perché se vai a valutare i singoli giocatori presenti in rosa non sono da quella situazione di classifica. Firenze è una piazza meravigliosa, la squadra ha dei valori importanti, quindi ci deve essere per forza qualcosa che non è scattato dentro di loro e io la racchiudo dietro quel rigore lì. Per me quell'episodio significa che c'è qualcuno che pensa al proprio orticello e un altro che è contro qualcuno. Il problema in casa Fiorentina non è nell'allenatore, ma all'interno del gruppo.
