Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Brocchi: “Il problema della Fiorentina è nel gruppo. Vi dico perché”

news viola

Brocchi: “Il problema della Fiorentina è nel gruppo. Vi dico perché”

Brocchi
Le parole dell'ex calciatore della Fiorentina, Cristian Brocchi, sul momento negativo, da ultima in classifica, della squadra viola
Redazione VN

L'ex calciatore anche della Fiorentina, Cristian Brocchi, ha parlato a Dazn del momento che sta passando la squadra viola. Le sue parole:

A me l'immagine del calcio di rigore contro il Sassuolo, in quel momento lì, è stata brutta, che non mi è piaciuta e che mi ha dato l'idea del perché in questo momento non riescono a venirne fuori come squadra. Da queste situazioni difficili ne vieni fuori solo se hai un gruppo affiatato, che lavora insieme. Da fuori l'unica che viene in mente è quella, perché se vai a valutare i singoli giocatori presenti in rosa non sono da quella situazione di classifica. Firenze è una piazza meravigliosa, la squadra ha dei valori importanti, quindi ci deve essere per forza qualcosa che non è scattato dentro di loro e io la racchiudo dietro quel rigore lì. Per me quell'episodio significa che c'è qualcuno che pensa al proprio orticello e un altro che è contro qualcuno. Il problema in casa Fiorentina non è nell'allenatore, ma all'interno del gruppo.

Leggi anche
Toni: “Situazione inspiegabile. Serve una decisione drastica e forte”
Chiarugi: “Serve figura di spessore. Prandelli potrebbe essere l’uomo giusto”

© RIPRODUZIONE RISERVATA