L’ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, ha commentato a Lady Radio la pesante sconfitta dei viola contro l’Udinese.
G. Galli: “De Gea irriconoscibile. Manca sicurezza in porta”
«Guardare i particolari è fondamentale. Qualche tempo fa avevo detto che basta osservare De Gea in faccia per capire che non è sereno e non trasmette sicurezza al reparto. Le sue uscite non sono mai state il suo punto forte. Nel primo tempo, ogni volta che riceveva la palla, la rigiocava e tornava subito dentro l’area piccola, come una tartaruga. Albertosi, invece, si vedeva che era protagonista anche quando la sua squadra attaccava: quello è il portiere!»
Galli ha poi sottolineato la differenza tra la stagione attuale e quella precedente: "Lo scorso anno De Gea ha fatto un campionato eccellente, quest’anno è irriconoscibile. Sul secondo gol avrebbe dovuto uscire, e non voglio fare l’avvocato difensore di Rugani. Sul terzo gol, Rugani la colpisce di testa e la rinvia, ma un giocatore dell’Udinese la ributta in avanti, Ranieri invece di intervenire con il destro non ci arriva, e Rugani parte con una frazione di secondo di ritardo".
