G. Galli: “De Gea irriconoscibile. Manca sicurezza in porta”

«Guardare i particolari è fondamentale. Qualche tempo fa avevo detto che basta osservare De Gea in faccia per capire che non è sereno e non trasmette sicurezza al reparto. Le sue uscite non sono mai state il suo punto forte. Nel primo tempo, ogni volta che riceveva la palla, la rigiocava e tornava subito dentro l’area piccola, come una tartaruga. Albertosi, invece, si vedeva che era protagonista anche quando la sua squadra attaccava: quello è il portiere!»