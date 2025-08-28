Viola News
Foti (ex vice Mourinho): “Dzeko sarà utile per Kean, è un giocatore diverso”

Dzeko
Edin Dzeko stasera potrebbe esordire dal primo minuto con la maglia della Fiorentina. L'opinione di chi lo conosce bene
Redazione VN

Edin Dzeko è tornato in Italia, e questa sera potrebbe partire titolare a Reggio Emilia. A Radio Sportiva è intervenuto Salvatore Foti, ex vice di Josè Mourinho al Fenerbahce. Foti ha analizzato l'acquisto della Fiorentina:

Un esempio

—  

"Dzeko può aggiungere tanto, l'età è solo un numero, e per quanto riguarda Edin lo è. Lo scorso anno ha fatto 24 gol in stagione fra tutte le competizioni. Ha dimostrato il suo valore, e lo farà anche quest'anno. Sarà utile alla Fiorentina, ed è un giocatore diverso dagli altri, farà crescere i giocatori vicino a lui. Sarà utile per Kean, è un professionista top. Sono contento che Edin sia tornato in Italia"

