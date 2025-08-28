Oggi la Fiorentina si gioca la gara di ritorno contro il Polissya in Conference League. L'ex difensore viola, Roberto Galbiati analizza così il momento della squadra di Pioli, a Lady Radio. Le sue dichiarazioni:
Galbiati: "Kayode? Incomprensibile perderlo. Comuzzo doveva essere incedibile"
Michael Kayode ha lasciato la Fiorentina da alcuni mesi. La sua cessione è considerata un errore da Roberto Galbiati
"Fagioli per me è una mezz'ala che deve giocare più avanti, non è adatto a fare il play davanti alla difesa, come lo era un Pizarro. Per questo l'arrivo di Nicolussi Caviglia sarebbe sensato, in rosa manca uno come lui. Uno come Comuzzo andava dichiarato come incedibile, se rimandi la decisione al giocatore, significa che avresti potuto cederlo. Trovo la cessione di Kayode incomprensibile, avevi già il terzino del futuro in casa. Fortini non è ancora pronto, mentre Dodò potrebbe andare via"
