Galbiati: “Kayode? Incomprensibile perderlo. Comuzzo doveva essere incedibile”

"Fagioli per me è una mezz'ala che deve giocare più avanti, non è adatto a fare il play davanti alla difesa, come lo era un Pizarro. Per questo l'arrivo di Nicolussi Caviglia sarebbe sensato, in rosa manca uno come lui. Uno come Comuzzo andava dichiarato come incedibile, se rimandi la decisione al giocatore, significa che avresti potuto cederlo. Trovo la cessione di Kayode incomprensibile, avevi già il terzino del futuro in casa. Fortini non è ancora pronto, mentre Dodò potrebbe andare via"