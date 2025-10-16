Il Milan di Allegri vuole rimanere tra le prima della classe. La sfida contro la Fiorentina è uno snodo importante per Max Allegri ed i suoi ragazzi. Affronteranno una viola ferita dal pessimo inizio di stagione, ed in cerca di riscatto. Ma i rossoneri vogliono vincere, come confermato da Youssouf Fofana a Sky Sport:
Fofana avverte: "Il Milan pensa allo Scudetto. Lavoriamo per questo"
Fofana non ha dubbi, il Milan deve lottare per lo Scudetto, La Fiorentina è avvisata
"Come giocatori del Milan dobbiamo pensare ogni anno allo Scudetto, è normale. Lavoriamo tanto per questo. Dobbiamo lottare per vincere ogni partita, poi alla fine faremo i conti. Non voglio dire che se non vinciamo lo Scudetto la stagione è sbagliata, ma se dovessimo vincerlo sarebbe una grande gioia dopo l'anno scorso. Allegri? Non ha bisogno di trasmetterci la voglia di vincere lo Scudetto, giochiamo al Milan, è normale pensare allo Scudetto"
