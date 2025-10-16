Ambrosini ricorda: “La punizione di Batistuta? Ho rischiato la testa”

Milan-Fiorentina è una sfida che negli anni ha lasciato ricordi indelebili nei tifosi viola. Uno dei più graditi è quello legato alla vittoria per 1-3 del 1998. I viola di Trapattoni volano, grazie alla tripletta di Batistuta. Il terzo gol dell'argentino è una punizione da dentro l'area. Un missile vero e proprio, come ricorda Massimo Ambrosini (uno degli uomini della barriera) a Dazn: