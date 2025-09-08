L'ex attaccante della Fiorentina, Francesco Flachi, ha parlato a TMW Radio dei nuovi 9, soffermandosi anche su Piccoli e Kean. Queste le sue considerazioni:
Flachi su Piccoli: "Certe valutazioni possono essere un disagio"
Le parole dell'ex attaccante viola, Francesco Flachi, sulle qualità di Piccoli e la valutazione spesa dalla Fiorentina
Piccoli è stato valutato 25 milioni, nel nostro mondo vengono dati giudizi affrettati e questo può essere un disagio per i calciatori. Ti aspetti tanto e a livello mentale bene non fa. Kean? La stagione scorsa giocava con una seconda punta. Ora il modo di giocare è cambiato. Oggi difficilmente le piccole ti lasciano certi spazi. Contro l'Estonia ha giocato più lui da seconda punta. A Firenze è tra i più importanti, ha la testa sulle spalle. Spero che il gol gli abbia dato fiducia, sappiamo quanto è importante per un attaccante.
