Flachi: “Stasera servirà una prestazione perfetta. Attualmente meglio Beltran di Gud”

La partita di stasera

Per battere l'Inter devi fare la prestazione perfetta e loro devono non essere in giornata. Difficilmente la squadra di Inzaghi sbaglia per due gare di seguito. Stasera la Fiorentina, rispetto a giovedì, avrà più armi per fare male ai nerazzurri. Non credo che Palladino cambierà molto, vedo un centrocampo uguale rispetto a quello di giovedì, mentre mi aspetto un aiuto in attacco. I 5 cambi della Fiorentina possono stravolgere le partite e le proprie tattiche. Se tutti i giocatori della squadra di Palladino riescono a girare la Fiorentina può andare in Champions League. Pradé ha fatto un gran mercato, con giocatori importanti, per sfruttare l'occasione che questa stagione sta offrendo. Il nuovo ciclo viola ha calciatori più forti rispetto a quello precedente.