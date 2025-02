Zaniolo e Fagioli, occhio al giallo. A San Siro già diffidati! E Kean…

Tanto li abbiamo attesi, e tanto li dobbiamo anche monitorare! Sì, perché se questa sera può essere la partita dell'esordio in viola di Zaniolo e Fagioli , può essere anche quella in cui li potremmo già perdere per la prossima giornata di campionato. I due nuovi acquisti, l'ex Juve, e l'ex Atalanta, sono infatti arrivati a Firenze da diffidati.

Zaniolo, in 14 presenze (in A) con la Dea, ha accumulato 4 cartellini gialli (alla seconda giornata, alla quattordicesima, alla sedicesima e alla diciassettesima). Fagioli, i suoi 4 gialli, li ha ricevuti (in A) in 17 apparizioni totali (alla terza giornata, alla sesta, all'ottava e alla quattordicesima).