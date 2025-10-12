Flachi preoccupato: “Non vedo identità e orgoglio. O svoltiamo o si va a fondo”

Intervenuto a Italia 7, l'ex viola Francesco Flachi ha commentato in modo preoccupante il momento della Fiorentina: "Il problema forse è la valutazione che abbiamo dato della rosa della Fiorentina e del salto di qualità che ci aspettavamo da alcuni giocatori e che per ora non c'è stato. O c'è una svolta o si va a fondo, ma con undici giocatori andati in nazionale e con la partita con il Milan alle porte sarà difficile vederla da subito. Per ora si è vista la mancanza di solidità del gruppo, una squadra fragile e impaurita che commette errori e che non tira fuori l'orgoglio.

Non c'è un atteggiamento da squadra, vedo ogni giocatore che fa il suo compitino ma non si comporta come membro di un gruppo. L'unica cosa positiva è che siamo solo all'inizio e c'è tempo per recuperare. L'anno scorso la squadra è diventata forte e compatta grazie a quella palla lunga su Kean a cui tutti si affidavano, e nonostante tanti problemi e poco gioco portava i risultati a casa e aveva identità. Quest'anno no. Poi serve un piano B, ma non abbiamo un centrocampista che verticalizza a parte Nicolussi Caviglia, e come si fa così ad attaccare la profondità? In questo modo non ti avvicini nemmeno a prendere una punizione dal limite...".