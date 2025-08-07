Flachi: “Mandragora nei due di centrocampo fa molta fatica. Gli manca la corsa”

"Le squadre inglesi vanno sempre fortissimo. La Fiorentina ha fatto bene ad andare in Inghilterra e giocare con questi club importanti. Col Leicester Pioli ha girato la formazione, mentre con il Nottingham hanno giocato i titolari. Partire bene è fondamentale. Questo sarà un campionato atipico, visto il cambio di tanti allenatori e il Mondiale per Club appena terminato. Il blocco viola è buono. Kean è forte e Dzeko è un campione con esperienza. Il bosniaco potrà aiutare l'ex Juventus, portando via più uomini in marcatura. I giocatori bravi devono giocare: il tridente è fortissimo. Pioli è uno dei più grandi acquisti della Fiorentina. La cosa buona è che la Conference può essere gestita facilmente fino alle semifinali, mentre le altre italiane dovranno sudare in ogni gara."