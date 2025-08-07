Cor. Sport convinto: “Il tridente Gudmundsson-Kean-Dzeko è possibile”

Il tridente si può fare . Le amichevoli contro Leicester e Nottingham Forest hanno dato risposte positive sull’attacco. Il Corriere dello Sport è convinto: la nuova Fiorentina di Stefano Pioli potrà giocare col tridente formato da Gudmundsson, Kean e Dzeko. La partita contro l'ex Milenkovic ha cancellato i dubbi sorti nella gara contro gli ex campioni d'Inghilterra. Ecco quanto si legge sul quotidiano:
Secondo il quotidiano, la partita contro il Nottingham Forest ha cancellato i dubbi sorti nella gara contro il Leicester
(...) Gudmundsson raramente è stato attratto dal pallone all'indietro, dove è poco Gud e molto calciatore normale snaturato nelle caratteristiche che gli appartengono e di sicuro disinnescato negli ultimi venti-venticinque metri, e quasi sempre invece è rimasto oltre la linea di metà campo a suggerire il passaggio del difensore che imposta (Pongracic) o di Fagioli per cercare di trasformarlo poi in assist per Kean e Dzeko. Che tra loro si sono divisi bene i compiti, belli avanzati e belli pronti ad inserirsi in profondità: il centravanti c’è riuscito in almeno tre occasioni per ovvie ragioni d’intesa e una di esse è stata una nitida palla-gol sul filtrante di Dodo, ma il bosniaco ci ha tentato spesso a sua volta dall’alto di un’intelligenza calcistica superiore. Ed è tutta solo questione di tempo, poi sarà 3-4-1-2 con il rifinitore alle spalle dei due attaccanti, Gudmundsson dietro Kean e Dzeko, oppure con Gudmundsson e Dzeko trequartisti (Fazzini e Richardson le alternative designate, almeno stando sempre a quanto visto nelle partite in Inghilterra) alle spalle di Kean nel 3-4-2-1 che non a caso è stato utilizzato da Pioli nelle due amichevoli oltre la Manica per garantirsi una Fiorentina con molte soluzioni offensive.
