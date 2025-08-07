Cor. Sport convinto: “Il tridente Gudmundsson-Kean-Dzeko è possibile”

Il tridente si può fare . Le amichevoli contro Leicester e Nottingham Forest hanno dato risposte positive sull’attacco. Il Corriere dello Sport è convinto: la nuova Fiorentina di Stefano Pioli potrà giocare col tridente formato da Gudmundsson, Kean e Dzeko. La partita contro l'ex Milenkovic ha cancellato i dubbi sorti nella gara contro gli ex campioni d'Inghilterra. Ecco quanto si legge sul quotidiano: