Flachi: “Fagioli e Adli sono da riscattare. Palladino? La scelta va difesa”

"Sono cambiate tante situazioni dal rinnovo di Palladino . Sarebbe peggio tenerlo e poi cambiarlo alla seconda giornata del campionato successivo. In caso rimanga in viola, la società dovrà difendere questa scelta . Un tecnico delle volte deve chiudere un occhio per i calciatori di alto livello."

I riscatti

"Gudmundsson non ha giocato bene, però rimane un calciatore di grande livello. Palladino dovrà trovare una sintonia per far giocare insieme Gud e Kean. Terrei anche Fagioli e Adli. Mi aspettavo qualcosa di più da Folorunsho. Dopo l'infortunio non è tornato bene ed è rimasto in panchina per molte settimane. Molto dipenderà dal modulo che farà Palladino. Il tecnico dovrà trovare delle alternative tattiche, perché ormai tutte le avversarie sanno come contrastare questa squadra."