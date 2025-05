Kean e Gudmundsson, quanta speranza c’è di vederli con il Bologna?

Palladino ha parlato in conferenza, ma non ha approfondito molto. C'è davvero speranza di recuperare Gud e Kean per Bologna?

Tommaso Ormini 16 maggio 2025 (modifica il 16 maggio 2025 | 17:23)

Argomento toccato da Raffaele Palladino in conferenza stampa quello di Gudmundsson e Kean. I due sono presi da dei fastidi muscolari, entrambi procurati nella sfida di ritorno con il Betis. Il tecnico campano ha detto che solo oggi sono tornati parzialmente in gruppo, dopo una settimana di lavoro differenziato in seguito a infortuni di natura analoga patiti contro il Betis.

Quindi Kean e Gudmundsson ci saranno con il Bologna? Difficile trovare delle certezze, ma la speranza c’è ed è concreta. Ovviamente, il recupero sarebbe davvero in extremis, e nel frattempo i giovani, come Caprini e Rubino, ma anche Colpani che è stato a lungo alle prese con dei problemi al piede, sono stati pre allarmati in caso di forfait.