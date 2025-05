Emergenza attacco, come stanno Kean e Gud? Le parole di Palladino

La situazione dell'attacco in vista della gara contro il Bologna. L'annuncio di Palladino su Kean e Gudmundsson in conferenza stampa

Kean e Gudmundsson sono recuperabili?

"Siamo in emergenza davanti. Abbiamo fuori Beltrán e Zaniolo, entrambi squalificati. Kean e Gudmundsson sono tornati oggi parzialmente in gruppo, dopo non aver mai lavorato in settimana con la squadra. Abbiamo a disposizione i giovani della Primavera e la squadra è pronta anche a giocare senza di loro. Purtroppo, Kean e Gudmundsson hanno avuto lo stesso problema fisico durante la partita contro il Betis".