Così Francesco Flachi a "Casa Viola" su Toscana TV:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Flachi duro: “A fine anno i senatori vadano via. Como sia l’esempio per il futuro”
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Flachi duro: “A fine anno i senatori vadano via. Como sia l’esempio per il futuro”
L'opinione dell'ex attaccante viola
La Fiorentina fino ad ora ha vinto cinque o sei partite, troppo poco per la squadra che è. E' stata una stagione pazzesca negativamente parlando, se il migliore è stato Parisi, ragazzo che stimo molto, dobbiamo farci qualche domanda. A fine stagione i cosiddetti vecchi dello spogliatoio devono salutare. Sto parlando di quei calciatori che sono a Firenze da tanti anni. Mandragora, Ranieri, Dodò: nel momento più difficile della stagione avrebbero dovuto metterci la faccia e invece hanno pensato alle loro situazioni personali. Nuovo tecnico? Intanto auguriamoci di ringraziare Vanoli a fine stagione, è arrivato in una situazione esplosiva e non era facile, sta facendo un ottimo lavoro. Io dico Sarri, amo le sue squadre ed il lavoro di quest'anno a Roma è stato incredibile. De Zerbi? Bel gioco il suo per carità, ma cos'ha vinto? Poi lo vedo anche un po' troppo sicuro di sé e qui abbiamo visto che questo tipo di allenatore non va bene. L'esempio devono essere Fabregas ed il Como.
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