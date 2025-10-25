Fiorentina-Bologna, il pronostico della coppia Zazzaroni-Caressa

Come finirà Fiorentina-Bologna? I pronostici di Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni espressi a Deejay Football Club

Redazione VN 25 ottobre 2025 (modifica il 25 ottobre 2025 | 22:39)

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport e Fabio Caressa, noto volto di Sky si sono espressi sul possibile esito di Fiorentina-Bologna durante Deejay Football Club su Radio Deejay. Oltre al pronostico di Zazzaroni, fortemente condizionato dal suo tifo per la società rossoblù, mentre per prevedere il risultato di domani Caressa si è affidato alle ultime buone prestazioni dei viola.

Le parole di Zazzaroni — "Per Fiorentina-Bologna metto la doppia chance 1/2. Ovviamente sperando nella vittoria dei rossoblù. Scusatemi fiorentini ma al cuore non si comanda. Sono d'accordo sulla tanta sfortuna avuta in questo inizio di stagione dai viola. Mentre il Bologna sta facendo un calcio molto bello."

Il pronostico di Caressa — Metto 1 per Fiorentina-Bologna, perché alla squadra viola è andato anche tutto male in questo periodo. Però voglio fare i complimenti ad Italiano e al suo Bologna perché mi stanno veramente impressionando."