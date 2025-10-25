Da Bologna: “Umore alle stelle. Italiano sarà dimesso a inizio settimana”

Alessandro Mossini , giornalista del Corriere di Bologna e di Calciomercato.it, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per fare il punto sul Bologna alla vigilia della sfida contro la Fiorentina .

"L’umore è alle stelle, la squadra è in un ottimo momento. C’è preoccupazione per le condizioni di Vincenzo Italiano, ma la situazione clinica sta evolvendo secondo i piani dei medici: il tecnico dovrebbe uscire dall’ospedale lunedì, anche se non sarà a Firenze. Forse lo trattengono per evitare tentazioni, perché avrebbe tenuto tantissimo a esserci".