Alessandro Mossini, giornalista del Corriere di Bologna e di Calciomercato.it, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per fare il punto sul Bologna alla vigilia della sfida contro la Fiorentina.
Da Bologna: “Umore alle stelle. Italiano sarà dimesso a inizio settimana”
"L’umore è alle stelle, la squadra è in un ottimo momento. C’è preoccupazione per le condizioni di Vincenzo Italiano, ma la situazione clinica sta evolvendo secondo i piani dei medici: il tecnico dovrebbe uscire dall’ospedale lunedì, anche se non sarà a Firenze. Forse lo trattengono per evitare tentazioni, perché avrebbe tenuto tantissimo a esserci".
Sui rossoblù: "Il Bologna viene da buone prove, come quella di Cagliari, dove ha vinto da squadra matura, colpendo al momento giusto. Anche a Bucarest, nonostante qualche rischio nel finale, ha mostrato solidità e qualità. È una squadra più consapevole rispetto all’anno scorso, anche se l’assenza di Jens Odgaard sarà pesante: è un giocatore con caratteristiche uniche, difficile da sostituire".
