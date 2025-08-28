Viola News
Ferrari su Comuzzo: “Ha detto di avere la serenità giusta per giocare, tanta roba”

Le parole di Ferrari sul difensore centrale classe 2005 della Fiorentina
Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha commentato così, ai microfoni di Sky Sport prima di Fiorentina-Polissya (QUI IL LIVE DELLA PARTITA), la situazione di Pietro Comuzzo, al centro delle voci di mercato in questi ultimi giorni di trattative:

"Comuzzo resta? Comuzzo gioca. Un ragazzo di quell'età che ha la serenità di dire all'allenatore che è pronto per giocare nonostante le pressioni è tanta roba".

