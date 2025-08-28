Ferrari su Comuzzo: “Ha detto di avere la serenità giusta per giocare, tanta roba”

Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha commentato così, ai microfoni di Sky Sport prima di Fiorentina-Polissya (QUI IL LIVE DELLA PARTITA), la situazione di Pietro Comuzzo, al centro delle voci di mercato in questi ultimi giorni di trattative:
"Comuzzo resta? Comuzzo gioca. Un ragazzo di quell'età che ha la serenità di dire all'allenatore che è pronto per giocare nonostante le pressioni è tanta roba".
