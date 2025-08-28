Viola News
Ferrara: “Alla Fiorentina manca un po’ di personalità. Nicolussi bel giocatore”

La Fiorentina vuole Nicolussi Caviglia. Potrebbe essere lui il rinforzo finale del centrocampo viola
Benedetto Ferrara al Pentasport di Radio Bruno analizza il mercato della Fiorentina:

"Il mercato è ancora aperto. Oggi dobbiamo raggiungere l'obiettivo. Nicolussi è un bel giocatore, Thiago Motta alla Juventus lo rimpiangeva, ha l'età più o meno di Fagioli. Due giocatori che devono ancora dimostrare il definitivo salto di qualità, dopo che sono stati ala Juventus. Al Venezia Nicolussi ha lottato, adesso arriva in una squadra ambiziosa. Ha personalità, un buon piede ed una bella visione. Alla Fiorentina manca personalità, non qualità. Nicolussi non fa numero, ha una bella testa."

Il centrocampo: "A Firenze dovrà conquistarsi il posto, ma se Pioli ha dato il suo assenso, vuol dire che lo ritiene un giocatore che può aumentare la qualità. I tifosi vogliono innamorarsi di uno come Fazzini, per la qualità che ha. Alla Fiorentina può crescere con tanti altri giocatori."

