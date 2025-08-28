Ferrara: “Alla Fiorentina manca un po’ di personalità. Nicolussi bel giocatore”

"Il mercato è ancora aperto. Oggi dobbiamo raggiungere l'obiettivo. Nicolussi è un bel giocatore, Thiago Motta alla Juventus lo rimpiangeva, ha l'età più o meno di Fagioli. Due giocatori che devono ancora dimostrare il definitivo salto di qualità, dopo che sono stati ala Juventus. Al Venezia Nicolussi ha lottato, adesso arriva in una squadra ambiziosa. Ha personalità, un buon piede ed una bella visione. Alla Fiorentina manca personalità, non qualità. Nicolussi non fa numero, ha una bella testa."