Intervenuto a Rtv 38 il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato così dopo la deludente sconfitta interna contro il Como: "Ho visto partite epiche e partite bruttissime della Fiorentina, ma sull'1-1 abbiamo sperato che finisse così in casa con il Como e questo è il dato che spiega tutto. L'allenatore lo abbiamo esaltato tutti all'inizio e abbiamo creato aspettative, così facendo poi la delusione è ancora maggiore. Da tempo speriamo di tornare nel gruppo delle grandi, ma non è questo il momento. Posso apprezzare l'idea di giocare con la difesa a quattro, ma se metto Fazzini sull'esterno lo depotenzio così come il doppio centravanti con nessuno dei due che accorcia per andare a prendere i palloni. Non ci possiamo permettere di depotenziare la squadra, Dodò non sapeva se doveva sovrapporsi. Le squadre sono lo specchio dell'allenatore, e oggi vedo molta confusione.
Ferrara: “Viola malinconica mentre il Como si divertiva. Manca un rifinitore”
La squadra è stata impotente oggi come lo era stata con il Napoli, ho visto un centrocampo inesistente e dopo mezz'ora anche Nicolussi Caviglia non è più riuscito a fare regia. Pioli non ha ancora trovato la Fiorentina, i suoi titolari: questa squadra non ha un leader e non è detto che giocare con due punte ti renda più offensivo. Ti manca l'artista, il giocatore eversivo. Gudmundsson non è pervenuto e da Dzeko non si può aspettare che possa ogni volta saltare l'uomo. Non c'è un giocatore verticale, non ci si può affidare sempre a Dodò, mancano il pilastro a centrocampo e il rifinitore, se non crei puoi giocare anche con due punte... A un certo punto si è capito che il Como si divertiva e la Fiorentina sembrava una squadra malinconica".
