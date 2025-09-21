Ferrara: “Viola malinconica mentre il Como si divertiva. Manca un rifinitore”

Intervenuto a Rtv 38 il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato così dopo la deludente sconfitta interna contro il Como: "Ho visto partite epiche e partite bruttissime della Fiorentina, ma sull'1-1 abbiamo sperato che finisse così in casa con il Como e questo è il dato che spiega tutto. L'allenatore lo abbiamo esaltato tutti all'inizio e abbiamo creato aspettative, così facendo poi la delusione è ancora maggiore. Da tempo speriamo di tornare nel gruppo delle grandi, ma non è questo il momento. Posso apprezzare l'idea di giocare con la difesa a quattro, ma se metto Fazzini sull'esterno lo depotenzio così come il doppio centravanti con nessuno dei due che accorcia per andare a prendere i palloni. Non ci possiamo permettere di depotenziare la squadra, Dodò non sapeva se doveva sovrapporsi. Le squadre sono lo specchio dell'allenatore, e oggi vedo molta confusione.