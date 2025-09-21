Amoruso durissimo: “Facciamo pietà, la vedo buia. E non vedo facce preoccupate”

Intervenuto a Rtv 38, l'ex viola Lorenzo Amoruso ci va giù pesante dopo la sconfitta interna della Fiorentina contro il Como: "Nel secondo tempo non solo non c'è stato un tiro in porta, ma nemmeno un tentativo. Il Como ha messo in campo giocatori di qualità, da uno contro uno, al contrario dei nostri che non hanno portato nulla come Dzeko, Viti, Sohm e Fagioli che sembrava reduce da due partite di fila. Ora è veramente buia, la cosa che mi lascia più perplesso sono le facce dei giocatori che non sembrano preoccupate. In campo serve rabbia, delusione da ultima spiaggia, sono quattro partite che vedo questo atteggiamento tranquillo, e in più non vedo la tensione nemmeno nel volto di Pioli.

Rispetto a che ha giocato dal 1', ho visto giocatori entrare in campo senza accanimento, senza la voglia di dimostrare all'allenatore che possono giocare dall'inizio. E oggi è stata l'ennesima prova che anche in difesa facciamo pietà, vorrei avere trent'anni in meno... A parte Nicolussi Caviglia, a livello visivo ho visto in difficoltà molti giocatori, Gosens e Dodò non li ho mai visti scendere lungo la fascia. Titolari da trenta milioni la Fiorentina non ne può prendere, solo per Piccoli li hai spesi. Da Milan, Juve, Inter hai preso solo riserve e quest'anno i titolari che sono arrivati sono un giocatore del Venezia, un giocatore del Parma e un giocatore del Cagliari...".