Ferrara: “Tutti dipendono dai risultati. Pradè e Palladino hanno obiettivi comuni”

Vincere per ripartire

"Al di là dei risultati delle altre, domani dipende tutto dalla fiorentina. E' un'occasione soprattutto per i numeri degli avversari che affronta. Con tutto il rispetto per il Verona ma la Fiorentina ha tutte le capacità per battere i gialloblù. Alla luce anche dei risultati degli avversari non vincere domani sarebbe molto autolesionista. Vincere per ritrovare se stessi e i 3 punti prima che ricominci anche l'Europa"