Ferrara: “Fuori i bambini viziati. Ferrari ogni volta si smentisce”

Intervenuto a Rtv38, il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato della situazione drammatica che sta vivendo la Fiorentina: "Retrocessione inevitabile? Nel cuore c'è sempre uno spiraglio aperto che la Fiorentina si salvi. Le premesse non aiutano a pensare bene, ma lo sport ci può consegnare delle imprese e un improvviso ribaltamento dei ruoli. La prima cosa importante è che il presidente, al di là delle sue condizioni di salute, di darci atto della sua presenza e di far sapere cosa lui pensa di questa situazione. Inoltre, a una situazione tecnica imbarazzante c'è un senso di solitudine che accompagna una dirigenza poco esperta che sta combattendo questa situazione. Ferrari ogni volta che parla si trova a dire cose che poi vengono smentite dai fatti. Ormai la gente non vuole sentir parlare di feste e cene di Natale..."

Sulla squadra: "Vanoli l'ho visto sconsolato e sincero, un modo di parlare che nel calcio non è facile trovare. Forse è andato fuori pista, ma va aiutato perché è in difficoltà non dal punto di vista tecnico. E abbiamo capito che non sarà un altro cambio di allenatore a risollevare le sorti ma anzi, qui vedo bambini viziati e bizzosi che devono restare fuori dal gioco. Nel calcio ci sono professionisti che non possono non sapere che puoi vivere stagioni così, ma se non hai voglia di lottare sei fuori. Bisogna rendere tutte le belle frasi fatte in fatti, se poi le tradisci paghi".