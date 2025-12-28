Ferrara su Kean: “Ritardi perdonati, contratto monstre. Serviva società più forte”

Intervenuto a Rtv38, il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato così delle ultime vicende di casa Fiorentina: " Paratici ? La prima cosa che mi auguro è che parli con il presidente, che qualcuno gli dia il numero di telefono visto che l'unico abilitato a parlare con Commisso è Ferrari. E' un uomo furbo, che nel calcio non guasta, ma la cosa più importante è che sia lucido in un mercato complicato come quello di gennaio. Dzeko verrà ricordato per l'episodio del megafono, può uscire Richardson che poteva anche starci in questo centrocampo, vediamo cosa succede con Dodò. La Fiorentina è una squadra irreale, verrebbe da mandarli tutti via ma non si può.

Kean? Ha fatto arrabbiare molti dopo la prestazione di Parma che arriva dopo l'episodio di Reggio Emilia dopo ha smesso praticamente di giocare dopo il bisticcio sul rigore. Si è visto tutto il suo egoismo in purezza, ma è uno che se rimotivato e al centro del progetto io me lo terrei con tutti i suoi limiti e tutti i suoi difetti. Quando in uno spogliatoio dai un contratto fuori budget a un giocatore, poi serve anche una società che protegga questa scelta. Lui è la rockstar di questa squadra e in questo si piace, e l'anno scorso questo ha pagato. Gli è stato concesso di registrare il disco, ha avuto momenti di permesso, gli sono stati perdonati alcuni ritardi... Però tante volte anche spogliatoi spaccati hanno vinto scudetti e in campo hanno avuto feeling".