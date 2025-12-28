Aglietti: “Paratici avrà carta bianca, altrimenti perché accettare Firenze?”

Ospite negli studi di Rtv38, l'allenatore Alfredo Aglietti ha parlato così del momento viola: "Credere o no nella salvezza? Ci sarà prima o poi nella storia della Serie A una squadra che a questo punto dell'anno con così pochi punti riesca a salvarsi... Credo che anche soffrendo tantissimo, la Fiorentina si salverà e ho grande fiducia che Paratici riesca a tirare fuori questa squadra dal fango. Nel gol preso ieri l'allenatore incide pochissimo, servono atteggiamento, voglia di lottare e di stare dentro la partita, mi sembra che Vanoli per ora abbia poche soluzioni su cui incidere e intervenire. Le prestazioni per ora, oltre dal punto di vista tecnico sono mancate soprattutto nell'atteggiamento.

C'è però tempo però, c'è tutto un girone di ritorno e ho grande fiducia nel lavoro di Paratici. Quando arriverà, sarà lui a comandare, non Ferrari. Per rimettersi in gioco viene a Firenze senza avere carta bianca? Non credo, non avrebbe senso per lui accettare quattro anni di contratto senza poteri decisionali. Ad ogni modo, se rimane tutto come è sarà dura salvarsi: basta immobilismo, serve una scossa. Paratici, rispetto a Giuntoli che è più radicale, può accettare che la società resti anche così, ma avendo con sé vicino i suoi uomini e il suo modo di intendere calcio. Chi viene alla Fiorentina oggi è un top manager, avrà avuto rassicurazioni su come poter operare".