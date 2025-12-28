Viola News
Aglietti: “Paratici avrà carta bianca, altrimenti perché accettare Firenze?”

Le parole dell'allenatore toscano sui movimenti societari della Fiorentina
Redazione VN

Ospite negli studi di Rtv38, l'allenatore Alfredo Aglietti ha parlato così del momento viola: "Credere o no nella salvezza? Ci sarà prima o poi nella storia della Serie A una squadra che a questo punto dell'anno con così pochi punti riesca a salvarsi... Credo che anche soffrendo tantissimo, la Fiorentina si salverà e ho grande fiducia che Paratici riesca a tirare fuori questa squadra dal fango. Nel gol preso ieri l'allenatore incide pochissimo, servono atteggiamento, voglia di lottare e di stare dentro la partita, mi sembra che Vanoli per ora abbia poche soluzioni su cui incidere e intervenire. Le prestazioni per ora, oltre dal punto di vista tecnico sono mancate soprattutto nell'atteggiamento.

C'è però tempo però, c'è tutto un girone di ritorno e ho grande fiducia nel lavoro di Paratici. Quando arriverà, sarà lui a comandare, non Ferrari. Per rimettersi in gioco viene a Firenze senza avere carta bianca? Non credo, non avrebbe senso per lui accettare quattro anni di contratto senza poteri decisionali. Ad ogni modo, se rimane tutto come è sarà dura salvarsi: basta immobilismo, serve una scossa. Paratici, rispetto a Giuntoli che è più radicale, può accettare che la società resti anche così, ma avendo con sé vicino i suoi uomini e il suo modo di intendere calcio. Chi viene alla Fiorentina oggi è un top manager, avrà avuto rassicurazioni su come poter operare".

