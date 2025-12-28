Intervenuto a Rtv38, l'ex viola Lorenzo Amoruso ha parlato così del drammatico momento che sta attraversando la Fiorentina: "Credo che nel secondo tempo di ieri la Fiorentina ha risposto, qualche giocatore rispetto a un mesetto fa ha iniziato a fare quello per cui è pagato, mi riferisco in particolare a Fagioli, Gudmundsson e Comuzzo che ha avuto la mononucleosi e non capisco perché la società non lo abbia mai comunicato. Parlo di piccole situazioni, Vanoli sta cercando di cambiare continuamente qualcosa per tenere più alta possibile l'attenzione dei calciatori in campo. Ieri sono arrivate palle giocabili davanti e Kean non ha fatto niente. Né il centravanti, né quello che lega il gioco, mi è sembrato proprio spocchioso.
news viola
Amoruso: “Paratici sa già chi prendere in Premier”. E svela cosa ha avuto Comuzzo
Questa squadra continua ad avere grandi problemi tecnici e tattici, e per altre due-tre partite si andrà avanti così perché Paratici e il mercato non arrivano. Non voglio difendere l'allenatore, ma Vanoli quando vede qualcosa di storto si alza dalla panchina a urlare per richiamare l'attenzione di tutti. Paratici? So che verrà con almeno uomo di fiducia, e terrà Goretti che non ha l'esperienza per guidare una squadra come la Fiorentina e lo ha suggerito alla società. Paratici è uno che si informa continuamente, che guarda partite, che lavora anche quando è fermo e sono straconvinto che già dal 1° gennaio si vedranno già i primi movimenti. Rispetto al Tottenham fa un passo indietro, non credo che a Firenze abbia 'potere di firma' ma ha già individuato cosa manca e in Premier League potrebbe essere bravo a pescare fin da subito".
