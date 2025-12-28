Amoruso: “Paratici sa già chi prendere in Premier”. E svela cosa ha avuto Comuzzo

Intervenuto a Rtv38, l'ex viola Lorenzo Amoruso ha parlato così del drammatico momento che sta attraversando la Fiorentina: "Credo che nel secondo tempo di ieri la Fiorentina ha risposto, qualche giocatore rispetto a un mesetto fa ha iniziato a fare quello per cui è pagato, mi riferisco in particolare a Fagioli, Gudmundsson e Comuzzo che ha avuto la mononucleosi e non capisco perché la società non lo abbia mai comunicato. Parlo di piccole situazioni, Vanoli sta cercando di cambiare continuamente qualcosa per tenere più alta possibile l'attenzione dei calciatori in campo. Ieri sono arrivate palle giocabili davanti e Kean non ha fatto niente. Né il centravanti, né quello che lega il gioco, mi è sembrato proprio spocchioso.