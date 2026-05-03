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VIOLA NEWS news viola radio e tv Ferrara: “Post Vanoli? Più che un nome forte servono visione comune ed empatia”

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Ferrara: “Post Vanoli? Più che un nome forte servono visione comune ed empatia”

Ferrara: “Post Vanoli? Più che un nome forte servono visione comune ed empatia” - immagine 1
L'opinione di Benedetto Ferrara su Paratici e sulla scelta del nuovo allenatore
Redazione VN

Intervenuto a Rtv38, il giornalista Benedetto Ferrara ha detto la sua sul futuro della Fiorentina tra panchina e scrivania:

Allenatore? Sono molto affascinato da Iraola, ma credo che avrà un futuro in Premier. Se dobbiamo essere realisti, mi piacerebbe Sarri ma quello che conta per me è che il prossimo allenatore sia veramente in empatia di visione con la società e con il direttore sportivo, qualunque esso sia. Può venire anche un allenatore accattivante, ma soprattutto che ci sia un'idea di gioco condivisa, ambizione e umiltà, identità di vedute. Serve fare calcio con programmazione e sposando la stessa causa, proprio come quando arrivò il primo Montella che a Firenze iniziò a fare un calcio su misura. Roma interessata a Paratici? Cose strane in questi anni a Firenze ne sono successe, mi auguro che non accadano più. Il fatto che una società sia interessata a un tuo uomo non può che fare piacere, perché significa che hai preso una persona valida. Allo stesso tempo credo che Paratici doveva in qualche modo rientrare nel calcio italiano e avere la sua rivincita, è molto ambizioso ed è una persona dal carattere molto forte. Sicuramente per venire a Firenze avrà richiesto un controllo quasi totale e la sua parola avrà un peso in ogni ambito della società. Questa voce è uscita dopo il terremoto dell'addio di Ranieri, ma non mi allarma affatto. Probabilmente la Roma ci ha pensato, ma Paratici resterà qui e il suo lavoro non sarà facile.

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