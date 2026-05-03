Intervenuto a Rtv38, il giornalista Benedetto Ferrara ha detto la sua sul futuro della Fiorentina tra panchina e scrivania:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Ferrara: “Post Vanoli? Più che un nome forte servono visione comune ed empatia”
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Ferrara: “Post Vanoli? Più che un nome forte servono visione comune ed empatia”
L'opinione di Benedetto Ferrara su Paratici e sulla scelta del nuovo allenatore
Allenatore? Sono molto affascinato da Iraola, ma credo che avrà un futuro in Premier. Se dobbiamo essere realisti, mi piacerebbe Sarri ma quello che conta per me è che il prossimo allenatore sia veramente in empatia di visione con la società e con il direttore sportivo, qualunque esso sia. Può venire anche un allenatore accattivante, ma soprattutto che ci sia un'idea di gioco condivisa, ambizione e umiltà, identità di vedute. Serve fare calcio con programmazione e sposando la stessa causa, proprio come quando arrivò il primo Montella che a Firenze iniziò a fare un calcio su misura. Roma interessata a Paratici? Cose strane in questi anni a Firenze ne sono successe, mi auguro che non accadano più. Il fatto che una società sia interessata a un tuo uomo non può che fare piacere, perché significa che hai preso una persona valida. Allo stesso tempo credo che Paratici doveva in qualche modo rientrare nel calcio italiano e avere la sua rivincita, è molto ambizioso ed è una persona dal carattere molto forte. Sicuramente per venire a Firenze avrà richiesto un controllo quasi totale e la sua parola avrà un peso in ogni ambito della società. Questa voce è uscita dopo il terremoto dell'addio di Ranieri, ma non mi allarma affatto. Probabilmente la Roma ci ha pensato, ma Paratici resterà qui e il suo lavoro non sarà facile.
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