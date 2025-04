Ferrara: “La ‘vera’ Conference inizia ora. Col Betis sarà una gara alla pari”

"La "vera" Conference inizia ora. E' il bello di questa sfida. Due squadre che si equivalgono. Entrambe con una storia importante (anche se quella viola è più pregiata), che lottano per le zone europee da anni. In tutte le partite della Fiorentina, c'era una chiara favorita, mentre giovedì la gara sarà alla pari."

"Palladino? La sfida di giovedì è tra la vecchia e la nuova generazione della panchina. La Fiorentina in tutte e due le gare potrà fare il proprio gioco. Abbiamo sofferto sempre le squadre che si chiudevano in difesa. La partita in trasferta non sarà semplice, visto l'ambiente caldo di Siviglia. Non abbiamo grandi ricordi contro l'altra parte della città. Il Betis cercherà di fare la propria partita all'andata e proprio per questo credo che se la Fiorentina uscirà indenne dallo sfogo iniziale, potrà giocare alla pari degli spagnoli"