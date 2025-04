Minotti: “Contro il Betis gara complicata, ma la Fiorentina sa come far male”

Lorenzo Minotti , ex calciatore e oggi commentatore Sky, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per analizzare il momento della Fiorentina e la sfida europea contro il Real Betis.

"Si alza il livello di difficoltà per i viola," ha spiegato Minotti. "Il Betis sta lottando per il quinto o sesto posto nella Liga e punta alla qualificazione in Champions League. Il suo percorso europeo è stato altalenante: ha preso sottogamba la prima fase, ma quando è iniziata la parte finale ha cambiato marcia, dimostrando il suo valore. Sarà una partita complicata per la Fiorentina, ma con le squadre propositive ha sempre saputo esaltarsi."