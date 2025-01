Ferrara: “La società non ripeterà gli errori passati. Obiettivi? Rigenerare la rosa”

Mi piacerebbe che la Fiorentina con il Napoli ritrovi la sicurezza in se stessa e l'equilibrio in campo. Credo che la sfida di sabato ci racconterà se la Fiorentina ha passato il brutto momento di queste ultime settimane.

Le differenze con il passato

Ci sono alcune differenze tra il gennaio passato e questo: la prima è che in quella sessione è nata la rottura tra l'allenatore e la società per via del mancato arrivo dell'esterno. Adesso ci sono premesse diverse, visto che l'allenatore è arrivato da poco e la società si è dimostrata ambiziosa. In più tutta la società ha ammesso di aver sbagliato la scorsa stagione, quindi credo che tutti faranno il proprio dovere. L'ambiente in questo momento è compatto, chi se ne andrà sarà un residuo del passato. La linea è quella di una rigenerazione della rosa.