Kean, Sottil e i “grillz”: ecco l’esultanza della nuova coppia-gol viola

La stessa cosa è avvenuta domenica sera, subito dopo l'esultanza collettiva per la rete del 2-2 firmata questa volta da Sottil su assist (in teoria) proprio dello stesso Kean. Uno a fianco all'altro, sguardo in camera e mignolo della mano destra tra denti e labbra.

Da cosa nasce e da dove deriva tutto questo? — Ancora ai due, almeno a livello mediatico, non è stata mai posta una domanda al riguardo, ma presumibilmente si tratta di un chiaro riferimento ai "grillz": gioielli dentali, generalmente in oro, argento o platino spesso decorati con diamanti o altre pietre preziose, indossati sui denti. Si tratta di un accessorio distintivo della cultura hip-hop, nato negli anni ’80, ma diventato molto popolare negli anni 2000, soprattutto sponda USA. Perché si indossano? Generalmente i grillz sono nati come simbolo di ricchezza, successo e status sociale all’interno proprio della comunità hip-hop. Negli anni 2000, con la canzone “Grillz” di Nelly, i gioielli dentali sono esplosi in popolarità, diventando un accessorio mainstream.

Parliamo di una struttura dentale che può essere fissa o rimovibile. Lo stesso Moise Kean, nell'immagine di copertina, questa volta in basso a destra, ne sfoggia l'uso in una sua foto postata sui suoi canali social, presumibilmente dopo un allenamento.

La trap che unisce — Quando oggi si parla di Moise Kean non parliamo solamente dell'attaccante della Fiorentina, ma anche di KMB, nome d'arte con cui ha fatto recentemente uscire il suo album Chosen. Dall'esultanza del griddy alla sua auto-definizione come trap boy, insomma dentro Moise Kean il mondo trap e drill americano è più che una semplice influenza. Non a caso, qualche giorno fa, in un'intervista a Sky Sport, ha parlato così proprio della sua esultanza: "Il balletto "griddy"? Io in estate frequento un campus di allenamento con alcuni giocatori di NFL (la più grande lega professionistica al mondo di football americano), l'ho imparato lì ed era divertente farlo ogni volta che l'allenamento finiva. Mi hanno detto che mancavo solo io e allora ho cominciato".

Per fare chiarezza cosa è la trap e cosa è il drill? Sono due sotto-generi del rap. Negli Stati Uniti, la Trap e il Drill rappresentano due facce della stessa medaglia: entrambe nascono come espressione di comunità marginalizzate e raccontano storie di sopravvivenza, sogni e lotte. Tuttavia, la Trap enfatizza la transizione dal crimine al successo e all’ostentazione. Il Drill resta più radicata nella realtà cruda e spesso violenta delle strade. Entrambi i generi hanno avuto un impatto enorme sulla musica moderna, influenzando anche altri stili come il pop e il rock, e sono diventati il linguaggio principale per molti giovani negli Stati Uniti e nel mondo.

L'influenza di Kean — Insomma, parliamo del puro stile americano di raccontare quello che si vive "nella strada". L'influenza e la personalità di Kean, all'interno dello spogliatoio viola, sembra aver accomunato parte dello spogliatoio relativamente ai propri generi musicali di rilievo: Sottil su tutti. Un Sottil così energico e così all'interno del gruppo squadra non sembra ci sia mai stato. Parliamo anche di singoli gesti: quell'applauso in più, quella corsa in più per il compagno che, in passato, non ha sempre fatto. Tutto questa fa parte di quel sano "fare gruppo" del quale Palladino ha sempre parlato in ogni intervista. Un'unione che in campo porta a dei risultati.

I social di Kean e Sottil — Per farsi un'idea e avere conferma di tutto ciò, basta anche semplicemente osservare con attenzione i profili Instagram dei due calciatori. Nei post, soprattutto di Kean, vengono spesso utilizzate, in accompagnamento alle foto, le canzoni di Asap Rocky e 50 Cent, due dei principali artisti (soprattutto il primo) a sfoggiare i cosiddetti grillz. Un altro artista di riferimento può essere Quavo, membro dei cosiddetti "Migos": gruppo che indossa spesso Grillz elaborati.

Lato Sottil, uno dei principali artisti di riferimento pare sia Travis Scott (profilo che segue) e come Kean, 50 Cent. Sottil, proprio pubblicando la foto fatta nell'esultanza con Kean a Como, usa, d'accompagnamento, una canzone in cui è presente l'artista americano appena citato.

Kean a cosa è servito? Pare anche per questo. La Fiorentina non sembra solo un insieme di calciatori scelti per arrivare ad un obiettivo della società, ma ad un vero e proprio gruppo (allenatore compreso) che rema dalla stessa parte. Questo ne è un piccolo esempio.