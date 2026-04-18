Benedetto Ferrara, nel corso del suo intervento a Radio Bruno, ha analizzato la Fiorentina
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Ferrara: “La Fiorentina ha speso tanto e male. Ricostruire non sarà semplice”
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Ferrara: “La Fiorentina ha speso tanto e male. Ricostruire non sarà semplice”
Benedetto Ferrara si sofferma sulla situazione in casa viola. Ricostruire sì, ma non sarà semplice. E il futuro della panchina viola
Stagione senza Europa? E' successo al Milan, al Napoli.. può succedere anche a noi. All'andata col Crystal Palace sei stato travolto, avevano trame di gioco che te ti sogni. Al ritorno, invece, sei uscito a testa alta e credo che fosse questo l'obiettivo della società. Sentire da Vanoli che stiamo ponendo le basi per il futuro mi preoccupa un po'; hai Fagioli, Parisi che si è riscoperto e un portiere su cui puoi fare affidamento l'anno prossimo ma poi? La Fiorentina non ha un gioco. Sono dell'idea che il lavoro di Paratici non sarà semplice; se dai via Kean, che quando decide di giocare è un signor giocatore, con Piccoli cosa fai? Gli fai fare la riserva di un altro? Lo vendi? La Fiorentina ha speso molto e male, non sarà una squadra facile da costruire.
La permanenza di Vanoli—
Siamo tutti d'accordo sul fatto che Vanoli ha fatto l'impresa e sicuramente ha patito per rimettere insieme i cocci di una squadra smarrita. La domanda che dobbiamo farci è: chi arriva al posto suo? Sarri ha strizzato l'occhiolino alla Fiorentina ed è un nome vincente ma degli altri nomi chi viene? Maresca? Farioli? Mah.. per allenatori così stare fuori dall'Europa vuol dire sparire dai radar, la Serie A non è la Premier League. Poi molto dipenderà anche dalla squadra che verrà costruita; possiamo parlare di allenatori ma in campo ci vanno i giocatori. Sappiamo che i tifosi richiedono a gran voce Sarri perché apre le porte ad un'idea di calcio organizzato: vogliamo premiare anche chi ha patito tutto l'anno?
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