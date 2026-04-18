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Stovini: “Lunedì partita strana. Ripartire con Vanoli potrebbe essere un vantaggio”

Stovini: “Lunedì partita strana. Ripartire con Vanoli potrebbe essere un vantaggio” - immagine 1
L'ex giocatore del lecce ma tifoso viola è intervenuto a Radio Bruno: dalla partita di lunedì al futuro viola, le sue parole
Redazione VN

Lorenzo Stovini, ex difensore del Lecce ma fiorentino doc, è intervenuto a Radio Bruno soffermandosi sulla partita di lunedì sera e il futuro viola. Le sue parole:

La partita di lunedì è un po' strana: la Fiorentina non è salva ma ha un buon vantaggio. Bisogna vedere come arriveranno alla partita dopo l'eliminazione dalla coppa. Il Lecce deve provare a fare bottino pieno, la Fiorentina non verrà in vacanza ma in partite come questa prevalgono le motivazioni e in casa viola non ne vedo.

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Il futuro

—  

Sicuramente non puoi cambiare tutto, Paratici sa il fatto suo e credo che ci stia già lavorando. Dovremmo vedere quali saranno gli obiettivi della società. Devi mettere dei punti fermi e ripartire da chi ha veramente voglia di rimanere a Firenze. Adesso è tutto un'incognita, l'anno prossimo non parteciperai alle coppe ma credo che ci sia anche voglia di riscatto.

Comuzzo

—  

Quello di adesso non è il vero Comuzzo, sono dell'idea che ha tutte le possibilità di fare una grande carriera. Gli sono state date subito tante responsabilità ma in una stagione come questa è anche difficile valutare.

Vanoli

—  

Ha presa la squadra in una situazione drammatica, ha fatto un ottimo lavoro e gli va dato atto di questo. Dovremo vedere cosa deciderà la società, ripartire con lui potrebbe essere un vantaggio dato che conosce già l'ambiente. Basta non fare come l'anno scorso che eravamo partiti per la Champions..

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