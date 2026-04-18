Stovini: “Lunedì partita strana. Ripartire con Vanoli potrebbe essere un vantaggio”

Il futuro—
Sicuramente non puoi cambiare tutto, Paratici sa il fatto suo e credo che ci stia già lavorando. Dovremmo vedere quali saranno gli obiettivi della società. Devi mettere dei punti fermi e ripartire da chi ha veramente voglia di rimanere a Firenze. Adesso è tutto un'incognita, l'anno prossimo non parteciperai alle coppe ma credo che ci sia anche voglia di riscatto.
Comuzzo—
Quello di adesso non è il vero Comuzzo, sono dell'idea che ha tutte le possibilità di fare una grande carriera. Gli sono state date subito tante responsabilità ma in una stagione come questa è anche difficile valutare.
Vanoli—
Ha presa la squadra in una situazione drammatica, ha fatto un ottimo lavoro e gli va dato atto di questo. Dovremo vedere cosa deciderà la società, ripartire con lui potrebbe essere un vantaggio dato che conosce già l'ambiente. Basta non fare come l'anno scorso che eravamo partiti per la Champions..
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