L'ex difensore viola, Alberto Malusci, è intervenuto ai microfoni del Pentasport. Queste le sue dichiarazioni dopo l'eliminazione dalla Conference e in vista della sfida di lunedì sera contro il Lecce:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Malusci: “Giovedì ci credevo, ma la frittata ormai era stata fatta”
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Malusci: “Giovedì ci credevo, ma la frittata ormai era stata fatta”
Alberto Malusci a Radio Bruno analizza la viola dopo l'eliminazione dalla Conference e in vista della partita di lunedì sera
La stagione non è assolutamente finita. Giovedì ci credevo, ma la frittata ormai era stata fatta all'andata; ribaltare il 3-0 era già difficile e il gol subito ha aggravato ulteriormente la situazione. La Fiorentina però è stata squadra e adesso devi pensare al campionando concludendo questa stagione negativa nel miglior modo possibile. A Lecce sarà molto difficile loro devono far punti in tutti i modi e te devi evitare la sconfitta a qualsiasi costo. E' vero, il margine ora è alto, ma il problema maggiore di questa squadra è sempre stato a livello mentale; una sconfitta lunedì sera rischia di buttarti giù nuovamente.
Il futuro—
Giovedì ho visto una buona squadra, ma non direi che abbiamo messo le basi per qualcosa. La Fiorentina deve ripartire con un progetto ambizioso che faccia sognare i tifosi e tutti noi. A Vanoli faccio i complimento per ciò che ha fatto, ma il prossimo anno mi aspetto una Fiorentina completamente rinnovata. Nessuno mette in dubbio il lavoro di Vanoli: non era partito benissimo, poi quando ha capito che andava cambiato qualcosa a livello tattico c'è stata la svolta. Keandeve essere un punto fermo della Fiorentina, un attaccante così fatichi a ritrovarlo.
Il finale di stagione—
Gudmundsson ha diviso la piazza, quest'anno ha dimostrato poco. Un giocatore così a Firenze serve ma in maniera diversa. In questa stagione può giocarsi la conferma: se in queste 6 partite fa la differenza puoi puntarci per ripartire, in caso contrario può salutare la Fiorentina.
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