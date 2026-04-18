Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Malusci: “Giovedì ci credevo, ma la frittata ormai era stata fatta”

news viola

Malusci: “Giovedì ci credevo, ma la frittata ormai era stata fatta”

Malusci Fiorentina
Alberto Malusci a Radio Bruno analizza la viola dopo l'eliminazione dalla Conference e in vista della partita di lunedì sera
Vittorio CollicelliRedattore 

L'ex difensore viola, Alberto Malusci, è intervenuto ai microfoni del Pentasport. Queste le sue dichiarazioni dopo l'eliminazione dalla Conference e in vista della sfida di lunedì sera contro il Lecce:

La stagione non è assolutamente finita. Giovedì ci credevo, ma la frittata ormai era stata fatta all'andata; ribaltare il 3-0 era già difficile e il gol subito ha aggravato ulteriormente la situazione. La Fiorentina però è stata squadra e adesso devi pensare al campionando concludendo questa stagione negativa nel miglior modo possibile. A Lecce sarà molto difficile loro devono far punti in tutti i modi e te devi evitare la sconfitta a qualsiasi costo. E' vero, il margine ora è alto, ma il problema maggiore di questa squadra è sempre stato a livello mentale; una sconfitta lunedì sera rischia di buttarti giù nuovamente.

Il futuro

—  

Giovedì ho visto una buona squadra, ma non direi che abbiamo messo le basi per qualcosa. La Fiorentina deve ripartire con un progetto ambizioso che faccia sognare i tifosi e tutti noi. A Vanoli faccio i complimento per ciò che ha fatto, ma il prossimo anno mi aspetto una Fiorentina completamente rinnovata. Nessuno mette in dubbio il lavoro di Vanoli: non era partito benissimo, poi quando ha capito che andava cambiato qualcosa a livello tattico c'è stata la svolta. Keandeve essere un punto fermo della Fiorentina, un attaccante così fatichi a ritrovarlo.

Il finale di stagione

—  

Gudmundsson ha diviso la piazza, quest'anno ha dimostrato poco. Un giocatore così a Firenze serve ma in maniera diversa. In questa stagione può giocarsi la conferma: se in queste 6 partite fa la differenza puoi puntarci per ripartire, in caso contrario può salutare la Fiorentina.

Leggi anche
Segui “Il Pentasport” di Radio Bruno con la nostra webcam
Lecce-Fiorentina, Caressa e Zazzaroni si dividono sui pronostici

© RIPRODUZIONE RISERVATA