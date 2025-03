Ferrara: “Firenze per Palladino è stata una scuola. Domani conta solo vincere”

"Gasperini non ci sta molto simpatico, però è un grandissimo allenatore. Ha portato avanti un calcio molto atletico e allo stesso tempo interessante. Si è espresso al meglio a Bergamo perché ha trovato un ambiente che lo ha trattato con rispetto e affetto, così come a Firenze è stato fatto con Moise Kean ."

"La Fiorentina deve risalire la classifica"

"Questa è una sfida molto importante, anche perché il Bologna ha vinto contro il Venezia. Adesso è fondamentale risalire la classifica, perché al momento la Fiorentina è fuori dall'Europa, seppur di poco. La Fiorentina con Juventus e Panathinaikos ha fatto due belle prestazioni. Abbiamo capito che la squadra di Palladino preferisce giocare in contropiede. Nella partita di domani conta solo il risultato, però dall'altra parte per battere l'Atalanta sarà fondamentale giocare bene. La Fiorentina ha Kean e Gudmundsson per fare male ai nerazzurri. L'islandese è un giocatore che ha trovato una grande forma e ora in molti lo vorrebbero in squadra."