R.Galli: “Fagioli ci farà divertire. Per battere la Dea servirà una squadra perfetta”

Riccardo Galli , ospite in studio nel programma Il Pentasport di Radio Bruno, valuta così il momento della Fiorentina, in attesa della sfida di domani in campionato con l'Atalanta:

"I due tecnici di Fiorentina e Atalanta in queste settimane si sono scambiati molti complimenti. Però credo che Palladino voglia vincere per far ripartire i sogni dei calciatori e del popolo viola, che si sono un po' spenti nel mese di febbraio. Gasperini vuole far bene a Firenze per tenere vivo l'obiettivo Scudetto. Entrambi vorranno vincere per i propri traguardi. Domani conta il risultato, però per farlo servirà una grande prestazione, perché l'Atalanta è una delle squadre più forti del campionato. La Fiorentina dovrà essere perfetta, addirittura migliore di quella vista con Panathinaikos e Juventus."