Poesio: “Kean cruciale per il progetto viola. Non si può non avere una punta”

"Conference League? Per ora è stata abbastanza semplice, a parte il Panathinaikos. Se si superano i quarti, comunque, c'è la possibilità di trovare il Betis Siviglia e il Chelsea, quindi non sarà facile, anche se la Conference League è uno degli obiettivi di stagione. I gigliati devono, comunque, rimanere attaccati anche al campionato, Atalanta e Milan sono partite importantissime e dopo ci sarà un calendario migliore per la Fiorentina".

Sul campionato e sulle permanenze di Kean e De Gea

"I viola hanno la possibilità di qualificarsi in Europa League. Se ci arrivassero, potrebbero rimanere anche Kean e De Gea. Kean, comunque, a Firenze ha trovato la situazione ideale, considerando anche che il prossimo anno ci saranno i mondiali. Certo, servirà un intervento sul contratto anche da parte della Fiorentina, ma le possibilità per farlo rimanere ci sono. Di sicuro, Kean è imprescindibile per il progetto Fiorentina. Ha fatto fare un salto ai viola. Non si può non avere una punta che segna con regolarità".