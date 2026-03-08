Ferrara: “Fatto un tiro in due partite, dopo Udine nessuna voglia di rivalsa”

In collegamento a "Viola" su Rtv38, Benedetto Ferrara commenta senza mezzi termini la situazione in casa Fiorentina:
La Fiorentina ha fatto un tiro in due partite, il Parma, che mi sembra abbia il peggior attacco del campionato, si è difeso bene ma non ha fatto nulla per vincere. E a noi è andata bene così, portare a casa un pareggio, e sono molto rattristato da questo. Il mercato di gennaio, a parte Solomon, è stato ininfluente, poi ci chiediamo tante cose, da chi sia veramente Gudmundsson alla valutazione di Piccoli. Vanoli? Sta affrontando tante difficoltà e si è capito che non sia un comunicatore, basta sentirlo parlare a fine partita. La Fiorentina ha alzato bandiera bianca non nella sfida salvezza, ci mancherebbe, ma nell'ambito della propria personalità. Mancava Kean? La sua riserva è costata 27 milioni… Ho sempre pensato che la Conference andasse onorata, anche solo per orgoglio, ma a questo punto c'è da aspettarsi di tutto da una squadra così inaffidabile. I giocatori non seguono Vanoli? Mi sembra difficile. Piuttosto quello che mi chiedo è: dopo l'incubo di Udine non è scattato un minimo di orgoglio a questo gruppo?
