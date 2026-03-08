Viola News
Amoruso: “La Fiorentina si accontenta del compitino, Vanoli non è l’unico colpevole”

Il pensiero dell'ex difensore viola sul momento della squadra gigliata
Ospite di "Viola" su Rtv38, l'ex difensore gigliato Lorenzo Amoruso dice:

Non si può sempre dare la colpa a Vanoli, il Parma ha fatto la sua partita e si è difesa con ordine, di sicuro due mesi fa l'avremmo persa questa partita. Lo 0-0 è un risultato giusto, il fatto è che la Fiorentina ad oggi non riesce a costruire qualcosa. Zero sovrapposizioni, zero inserimenti. A destra Dodò, quando gli riesce, salta l'avversario in velocità almeno, ma a sinistra non si è visto niente. Questa squadra si accontenta del compitino, non vuole migliorarsi, è troppo fragile a livello caratteriale. I leader? Non ci sono, è due anni che la situazione è questa. Vedo troppo nervosismo, in campo e in panchina. Avete visto quando è uscito Mandragora?

