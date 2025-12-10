VIOLA NEWS news viola radio e tv Ferrara: “Ecco cosa cambierei contro la Dinamo Kiev. E basta teatrini”

news viola

Ferrara: “Ecco cosa cambierei contro la Dinamo Kiev. E basta teatrini”

benedetto ferrara
Le parole del noto giornalista.
Redazione VN

Benedetto Ferrara, noto giornalista, è intervenuto su Radio Bruno per parlare della Fiorentina di Paolo Vanoli. Le sue parole.

"Conference League? Ne avrei fatto a meno, penserei di più al Verona, ma giocare serve comunque. Anche perché trovando la vittoria, si riacquisterebbe un po' di autostima. Inoltre, evitando i playoff di Conference, ci si potrebbe concentrare di più sul campionato. Penserei, comunque, sul cambio di assetto o di giocatori contro la Dinamo Kiev, va dato un segnale forte".

Sulla conferenza stampa di oggi

"Le cose dette in conferenza stampa LEGGI QUIvanno dimostrate. Ci vuole un raffronto su quanto si dice e su quanto si mostra in campo. Detto ciò, contro la Dinamo Kiev c'è un'ottima occasione per dare un segnale".

Sui comportamenti dei giocatori

"Serve essere professionisti. Le scene di Reggio Emilia contro il Sassuolo, gli episodi di Kean e Gudmundsson, non sono da professionisti. Nei momenti di gioia, come professionisti, bisogna godersi la gioia, ma nei momenti di crisi non serve parlare o metter in scena questi teatrini. Oggi serve chiamare a raccolta lo spogliatoio e capire chi può combattere e chi no".

