Ferrara: “Ecco cosa cambierei contro la Dinamo Kiev. E basta teatrini”

"Conference League? Ne avrei fatto a meno, penserei di più al Verona, ma giocare serve comunque. Anche perché trovando la vittoria, si riacquisterebbe un po' di autostima. Inoltre, evitando i playoff di Conference, ci si potrebbe concentrare di più sul campionato. Penserei, comunque, sul cambio di assetto o di giocatori contro la Dinamo Kiev, va dato un segnale forte".

Sui comportamenti dei giocatori

"Serve essere professionisti. Le scene di Reggio Emilia contro il Sassuolo, gli episodi di Kean e Gudmundsson, non sono da professionisti. Nei momenti di gioia, come professionisti, bisogna godersi la gioia, ma nei momenti di crisi non serve parlare o metter in scena questi teatrini. Oggi serve chiamare a raccolta lo spogliatoio e capire chi può combattere e chi no".