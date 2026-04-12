Il giornalista Benedetto Ferrara, a RTV38 durante Viola, ha parlato della situazione in casa Fiorentina in vista delle prossime partite. Queste le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Ferrara: “Ecco con che allenatori sarei contento. Firenze ha bisogno di questo”
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Ferrara: “Ecco con che allenatori sarei contento. Firenze ha bisogno di questo”
Le parole del giornalista, Benedetto Ferrara, sulla situazione in casa Fiorentina, il lavoro di Paratici e l'allenatore del futuro
Con il Crystal Palace roba da psicanalista. Ci siamo proprio resi conto di cosa è la Fiorentina quest'anno. Poi, le dichiarazioni nel post partita di Vanoli mi hanno lasciato senza parole. Bisogna pensare a salvarsi in modo matematico il prima possibile. Giovedì bisogna pensare che possa succedere un miracolo, nonostante le possibilità siano poche. A Londra mi ha deluso il fatto che non c'è stata nessuna mossa. Mi è sembrata proprio studiata male. Come se non si fosse saputo che loro ti sarebbero venuti a prendere a centrocampo.
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Sulla società—
Paratici è sicuramente uno che vuole avere in mano tutto, o quasi. Serve una coppia che funzioni bene. Se viene Sarri sarei certamente felice, così come per Maresca e Farioli, perché sono allenatori che fanno giocare le loro squadre e Firenze ha bisogno di questo.
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