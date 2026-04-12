L'ex calciatore e allenatore, Alfredo Aglietti, ha parlato del momento della Fiorentina ai microfoni di RTV38 durante Viola. Le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Aglietti: “Sbagliato un messaggio. Sarri perfetto per la Fiorentina”
news viola
Aglietti: “Sbagliato un messaggio. Sarri perfetto per la Fiorentina”
Le parole dell'allenatore di calcio, Alfredo Aglietti, sulla situazione in casa Fiorentina in vista della gara contro la Lazio
Se diciamo che sono più forti (riferendosi al Crystal Palace, ndr), allora cosa critichiamo così la Fiorentina? Nel campionato inglese giocano da sempre con meno pressioni, così come in Spagna e Germania. Ma è da sempre così. Si parlava di vincere la coppa perché la Fiorentina aveva un solo avversario, che poteva essere l'occasione giusta. Ma poi, appena ti si presenta contro questa squadra, viene cambiata opinione immediatamente. Per me è sbagliato il messaggio del "usciamo sicuramente perché loro sono più forti".
LEGGI ANCHE
Su Paratici e il prossimo allenatore—
Sono d'accordo sul fatto che Paratici abbia già le idee chiare su cosa fare. Lui in questo è uno dei più bravi, perché ha anche una rete di osservatori importantissima. Se si parla di allenatore, Sarri è "un allenatore". E la Fiorentina ha più bisogno di una figura così. Farioli e Maresca chiaramente in Italia sono delle scommesse.
© RIPRODUZIONE RISERVATA